Астон Вилла - Вест Бромвич

|28 тур
|3 марта, вторник
|22:45
|Астон Вилла
|2:1
|Вест Бромвич
|16 тур
|13 декабря, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Астон Вилла
|28 тур
|3 марта, вторник
|22:45
|Астон Вилла
|2:1
|Вест Бромвич
|16 тур
|13 декабря, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Астон Вилла
|23 тур
|29 января, среда
|23:45
|Астон Вилла
|4:3
|Вест Бромвич
|12 тур
|25 ноября, понедельник
|23:59
|Вест Бромвич
|2:2
|Астон Вилла
|23 тур
|19 января, суббота
|21:30
|Вест Бромвич
|2:2
|Астон Вилла
|6 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|1:1
|Вест Бромвич
|36 тур
|28 апреля, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|0:0
|Астон Вилла
|9 тур
|22 октября, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|1:2
|Вест Бромвич
|35 тур
|30 апреля, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|2:1
|Астон Вилла
|17 тур
|11 декабря, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|2:1
|Вест Бромвич
|21 тур
|10 января, суббота
|15:45
|Астон Вилла
|2:1
|Вест Бромвич
|5 тур
|21 сентября, воскресенье
|15:00
|Вест Бромвич
|1:2
|Астон Вилла