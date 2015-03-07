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Астон Вилла - Вест Бромвич

07.03.2015, Суббота, 20:30 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Англия. Кубок, 1/4 финала Астон Вилла - Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
28 тур
3 марта, вторник 22:45 Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич
16 тур
13 декабря, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
29 января, среда 23:45 Астон Вилла 4:3 Вест Бромвич
12 тур
25 ноября, понедельник 23:59 Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
19 января, суббота 21:30 Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла
6 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
36 тур
28 апреля, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла
9 тур
22 октября, суббота 18:00 Астон Вилла 1:2 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:1 Астон Вилла
17 тур
11 декабря, суббота 18:00 Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
21 тур
10 января, суббота 15:45 Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич
5 тур
21 сентября, воскресенье 15:00 Вест Бромвич 1:2 Астон Вилла
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