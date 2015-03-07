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Брэдфорд Сити - Рединг

07.03.2015, Суббота, 15:45 мск Брэдфорд, стадион Корэл Виндоус Стэдиум Англия. Кубок, 1/4 финала Брэдфорд Сити - Рединг
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