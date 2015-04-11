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Судьи
Главный судья:
Бенуа Бастьен (Метц)

ПСЖ - Бастия

11.04.2015, Суббота, 22:00 мск Париж, стадион Стад де Франс Франция. Кубок Лиги, Финал ПСЖ - Бастия
Франция. Лига 1 (2014/2015)
20 тур
10 января, суббота 19:00 Бастия 4:2 ПСЖ
2 тур
16 августа, суббота 19:00 ПСЖ 2:0 Бастия
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
8 марта, суббота 19:30 Бастия 0:3 ПСЖ
10 тур
19 октября, суббота 19:00 ПСЖ 4:0 Бастия
Франция. Лига 1 (2012/2013)
24 тур
8 февраля, пятница 23:30 ПСЖ 3:1 Бастия
6 тур
22 сентября, суббота 19:00 Бастия 0:4 ПСЖ
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