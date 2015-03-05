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Брест - Осер

05.03.2015, Четверг, 21:00 мск Брест, стадион Франсис-Ле Бле Франция. Кубок, 1/4 финала Брест - Осер
Франция. Лига 1 (2011/2012)
34 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Осер 4:0 Брест
18 тур
17 декабря, суббота 22:00 Брест 1:0 Осер
Франция. Лига 1 (2010/2011)
37 тур
21 мая, суббота 23:00 Осер 0:1 Брест
2 тур
14 августа, суббота 21:00 Брест 1:1 Осер
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