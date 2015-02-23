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Сибирь - Тюмень

23.02.2015, Понедельник, 17:15 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ, Матч за 3-е место Сибирь - Тюмень
Россия. ФНЛ (2014/2015)
13 тур
5 октября, воскресенье 15:00 Тюмень 4:1 Сибирь
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