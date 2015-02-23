Луч - Крылья Советов

|16 тур
|25 октября, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|2:2
|Луч
|16 тур
|25 октября, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|2:2
|Луч
|1/16 финала
|17 июля, воскресенье
|12:00
|Луч
|1:0
|Крылья Советов
|18 тур
|16 августа, суббота
|12:00
|Луч
|0:0
|Крылья Советов
|4 тур
|6 апреля, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|2:1
|Луч
|23 тур
|1 сентября, суббота
|12:00
|Луч
|0:0
|Крылья Советов
|9 тур
|12 мая, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|3:0
|Луч
|13 тур
|30 июля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Луч
|28 тур
|6 июля, четверг
|00:00
|Луч
|3:2
|Крылья Советов
|33 тур
|23 октября, суббота
|00:00
|Луч
|1:0
|Крылья Советов
|18 тур
|29 июня, вторник
|00:00
|Крылья Советов
|2:2
|Луч