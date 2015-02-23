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Луч - Крылья Советов

23.02.2015, Понедельник, 11:15 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ Луч - Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2014/2015)
16 тур
25 октября, суббота 16:00 Крылья Советов 2:2 Луч
Россия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
17 июля, воскресенье 12:00 Луч 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
18 тур
16 августа, суббота 12:00 Луч 0:0 Крылья Советов
4 тур
6 апреля, воскресенье 14:00 Крылья Советов 2:1 Луч
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
1 сентября, суббота 12:00 Луч 0:0 Крылья Советов
9 тур
12 мая, суббота 16:00 Крылья Советов 3:0 Луч
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:1 Луч
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Луч 3:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
33 тур
23 октября, суббота 00:00 Луч 1:0 Крылья Советов
18 тур
29 июня, вторник 00:00 Крылья Советов 2:2 Луч
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