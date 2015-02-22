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Анжи - Енисей

22.02.2015, Воскресенье, 19:45 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ Анжи - Енисей
Россия. ФНЛ (2014/2015)
7 тур
17 августа, воскресенье 10:00 Енисей 1:0 Анжи
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