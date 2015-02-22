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Волга - Сахалин

22.02.2015, Воскресенье, 17:15 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ Волга - Сахалин
Россия. ФНЛ (2014/2015)
21 тур
22 ноября, суббота 13:00 Сахалин 2:3 Волга
5 тур
3 августа, воскресенье 17:00 Волга 3:0 Сахалин
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