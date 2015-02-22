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Тосно - Сокол

22.02.2015, Воскресенье, 11:15 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ Тосно - Сокол
Россия. ФНЛ (2014/2015)
8 тур
24 августа, воскресенье 17:00 Тосно 2:1 Сокол
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