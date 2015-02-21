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Спартак - Стремсгодсет

21.02.2015, Суббота, 16:00 мск Товарищеские матчи Спартак - Стремсгодсет
Товарищеские матчи 2014

28 февраля, пятница 20:30 Спартак 3:2 Стремсгодсет
Товарищеские матчи 2013

21 февраля, четверг 19:30 Стремсгодсет 2:3 Спартак
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