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Атлетико Насьональ - Эстудиантес

06.03.2015, Пятница, 03:30 мск Кубок Либертадорес, 2 тур Атлетико Насьональ - Эстудиантес
Группа 7 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико Насьональ 6 3 2 1 12:7 +5 11
2. Эстудиантес 6 3 1 2 7:3 +4 10
3. Либертад 6 2 2 2 5:8 -3 8
4. Барселона Г 6 1 1 4 5:11 -6 4
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