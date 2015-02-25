Введите ваш ник на сайте

Расинг Клуб - Гуарани

25.02.2015, Среда, 03:15 мск Кубок Либертадорес, 2 тур Расинг Клуб - Гуарани
Группа 8 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг Клуб 6 4 0 2 15:7 +8 12
2. Гуарани Асун 6 2 3 1 12:10 +2 9
3. Депортиво Тачира 6 0 3 3 6:15 -9 3
...
  • Читайте нас: 