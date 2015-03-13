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Хуан Аурич - Ривер Плейт

13.03.2015, Пятница, 04:15 мск Кубок Либертадорес, 3 тур Хуан Аурич - Ривер Плейт
Группа 6 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тигрес УАНЛ 6 4 2 0 16:7 +9 14
2. Ривер Плейт 6 1 4 1 8:7 +1 7
3. Хуан Аурич 6 1 3 2 9:11 -2 6
4. Сан-Хосе 6 1 1 4 3:11 -8 4
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