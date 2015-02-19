Введите ваш ник на сайте

Тигрес УАНЛ - Хуан Аурич

19.02.2015, Четверг, 05:15 мск Кубок Либертадорес, 1 тур Тигрес УАНЛ - Хуан Аурич
Группа 6 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тигрес УАНЛ 6 4 2 0 16:7 +9 14
2. Ривер Плейт 6 1 4 1 8:7 +1 7
3. Хуан Аурич 6 1 3 2 9:11 -2 6
4. Сан-Хосе 6 1 1 4 3:11 -8 4
...
  • Читайте нас: 