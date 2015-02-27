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Самора - Палестино

27.02.2015, Пятница, 04:30 мск Кубок Либертадорес, 2 тур Самора - Палестино
Группа 5 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бока Хуниорс 6 6 0 0 19:2 +17 18
2. Монтевидео Уондерерс 6 3 1 2 9:8 +1 10
3. Палестино 6 2 1 3 6:6 0 7
4. Самора 6 0 0 6 3:21 -18 0
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