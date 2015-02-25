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Эмелек - Стронгест

25.02.2015, Среда, 05:30 мск Кубок Либертадорес, 2 тур Эмелек - Стронгест
Группа 4 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 6 4 1 1 13:7 +6 13
2. Эмелек 6 3 1 2 9:5 +4 10
3. Стронгест 6 3 0 3 10:11 -1 9
4. Универсидад де Чили 6 1 0 5 7:16 -9 3
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