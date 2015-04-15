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Уракан - Крузейро

15.04.2015, Среда, 01:00 мск Кубок Либертадорес, 5 тур Уракан - Крузейро
Кубок Либертадорес 2015, группа 3
Групповой этап, 2 тур
4 марта, среда 04:00 Крузейро 0:0 Уракан
Группа 3 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крузейро 6 3 2 1 8:3 +5 11
2. Уракан 6 1 4 1 6:7 -1 7
3. Минерос 6 1 1 4 5:10 -5 4
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