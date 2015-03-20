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Минерос - Крузейро

20.03.2015, Пятница, 04:15 мск Кубок Либертадорес, 3 тур Минерос - Крузейро
Группа 3 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крузейро 6 3 2 1 8:3 +5 11
2. Уракан 6 1 4 1 6:7 -1 7
3. Минерос 6 1 1 4 5:10 -5 4
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