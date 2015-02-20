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Сокол - Оренбург

20.02.2015, Пятница, 19:45 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ Сокол - Оренбург
Россия. ФНЛ (2014/2015)
16 тур
25 октября, суббота 13:00 Оренбург 1:1 Сокол
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
23 тур
10 октября, воскресенье 15:00 Оренбург 8:1 Сокол
11 тур
11 июля, воскресенье 19:00 Сокол 1:1 Оренбург
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
20 тур
19 августа, среда 17:00 Оренбург 5:0 Сокол
4 тур
10 мая, воскресенье 18:00 Сокол 1:0 Оренбург
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