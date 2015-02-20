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Тюмень - Волгарь

20.02.2015, Пятница, 11:15 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ, 1/2 финала Тюмень - Волгарь
Россия. ФНЛ (2014/2015)
1 тур
6 июля, воскресенье 19:00 Волгарь 2:2 Тюмень
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