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Сибирь - Томь

19.02.2015, Четверг, 11:15 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ, 1/2 финала Сибирь - Томь
Россия. ФНЛ (2014/2015)
11 тур
20 сентября, суббота 14:00 Томь 1:1 Сибирь
Россия. Кубок (2014/2015)
1/32 финала
31 августа, воскресенье 14:00 Сибирь 3:2 Томь
Товарищеские матчи 2013

27 июня, четверг 13:00 Томь 1:1 Сибирь

18 июня, вторник 13:00 Томь 0:0 Сибирь
Россия. ФНЛ (2012/2013)
19 тур
31 октября, среда 15:00 Сибирь 0:2 Томь
3 тур
23 июля, понедельник 17:00 Томь 2:0 Сибирь
Россия. Кубок (2012/2013)
1/32 финала
1 сентября, суббота 14:00 Сибирь 1:1
(3:4)п		 Томь
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Сибирь 0:1 Томь
15 тур
2 августа, понедельник 16:00 Томь 3:2 Сибирь
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