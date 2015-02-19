Локомотив - Амкар-Пермь

|9 тур
|28 сентября, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|3:1
|Амкар-Пермь
|9 тур
|28 сентября, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|3:1
|Амкар-Пермь
|21 тур
|16 марта, воскресенье
|13:30
|Амкар-Пермь
|0:0
|Локомотив
|13 тур
|21 октября, понедельник
|19:00
|Локомотив
|4:0
|Амкар-Пермь
|27 тур
|5 мая, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|2:4
|Локомотив
|13 тур
|26 октября, пятница
|18:30
|Локомотив
|1:2
|Амкар-Пермь
|17 тур
|24 июля, воскресенье
|18:45
|Локомотив
|4:0
|Амкар-Пермь
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|14:15
|Амкар-Пермь
|1:0
|Локомотив
|25 тур
|24 октября, воскресенье
|12:00
|Амкар-Пермь
|1:2
|Локомотив
|11 тур
|15 мая, суббота
|14:00
|Локомотив
|2:0
|Амкар-Пермь
|28 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|1:0
|Амкар-Пермь
|14 тур
|19 июля, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Локомотив
|26 тур
|26 октября, воскресенье
|12:45
|Амкар-Пермь
|0:0
|Локомотив
|12 тур
|6 июля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|0:1
|Амкар-Пермь
|25 тур
|29 сентября, суббота
|16:30
|Амкар-Пермь
|1:0
|Локомотив
|11 тур
|20 июня, среда
|19:00
|Локомотив
|0:1
|Амкар-Пермь
|29 тур
|18 ноября, суббота
|00:00
|Амкар-Пермь
|1:3
|Локомотив
|14 тур
|6 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Амкар-Пермь
|21 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Амкар-Пермь
|3:4
|Локомотив
|6 тур
|23 апреля, суббота
|18:00
|Локомотив
|1:1
|Амкар-Пермь
|28 тур
|30 октября, суббота
|00:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Локомотив
|2 тур
|21 марта, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Амкар-Пермь