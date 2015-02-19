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Локомотив - Амкар-Пермь

19.02.2015, Четверг, 17:00 мск Товарищеские матчи Локомотив - Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
9 тур
28 сентября, воскресенье 16:00 Локомотив 3:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
16 марта, воскресенье 13:30 Амкар-Пермь 0:0 Локомотив
13 тур
21 октября, понедельник 19:00 Локомотив 4:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
5 мая, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 2:4 Локомотив
13 тур
26 октября, пятница 18:30 Локомотив 1:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
24 июля, воскресенье 18:45 Локомотив 4:0 Амкар-Пермь
2 тур
20 марта, воскресенье 14:15 Амкар-Пермь 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 12:00 Амкар-Пермь 1:2 Локомотив
11 тур
15 мая, суббота 14:00 Локомотив 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Локомотив 1:0 Амкар-Пермь
14 тур
19 июля, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
26 октября, воскресенье 12:45 Амкар-Пермь 0:0 Локомотив
12 тур
6 июля, воскресенье 19:00 Локомотив 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 16:30 Амкар-Пермь 1:0 Локомотив
11 тур
20 июня, среда 19:00 Локомотив 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 1:3 Локомотив
14 тур
6 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 3:4 Локомотив
6 тур
23 апреля, суббота 18:00 Локомотив 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:1 Локомотив
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Амкар-Пермь
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