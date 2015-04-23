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Сан-Паулу - Коринтианс

23.04.2015, Четверг, 04:00 мск Сан-Пауло, стадион Морумби Кубок Либертадорес, 6 тур Сан-Паулу - Коринтианс
Кубок Либертадорес 2015, группа 2
Групповой этап, 1 тур
19 февраля, четверг 03:00 Коринтианс 2:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2014
23 тур
21 сентября, воскресенье 23:00 Коринтианс 3:2 Сан-Паулу
4 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Сан-Паулу 1:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2013
28 тур
13 октября, воскресенье 23:00 Сан-Паулу 0:0 Коринтианс
9 тур
28 июля, воскресенье 00:00 Коринтианс 0:0 Сан-Паулу
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Коринтианс 6 4 1 1 9:3 +6 13
2. Сан-Паулу 6 4 0 2 9:4 +5 12
3. Сан-Лоренсо 6 2 1 3 3:4 -1 7
4. Данубио 6 1 0 5 4:14 -10 3
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