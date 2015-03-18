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Данубио - Коринтианс

18.03.2015, Среда, 01:30 мск Кубок Либертадорес, 3 тур Данубио - Коринтианс
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Коринтианс 6 4 1 1 9:3 +6 13
2. Сан-Паулу 6 4 0 2 9:4 +5 12
3. Сан-Лоренсо 6 2 1 3 3:4 -1 7
4. Данубио 6 1 0 5 4:14 -10 3
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