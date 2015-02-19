Коринтианс - Сан-Паулу

|23 тур
|21 сентября, воскресенье
|23:00
|Коринтианс
|3:2
|Сан-Паулу
|4 тур
|11 мая, воскресенье
|23:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Коринтианс
|23 тур
|21 сентября, воскресенье
|23:00
|Коринтианс
|3:2
|Сан-Паулу
|4 тур
|11 мая, воскресенье
|23:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Коринтианс
|28 тур
|13 октября, воскресенье
|23:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Коринтианс
|9 тур
|28 июля, воскресенье
|00:00
|Коринтианс
|0:0
|Сан-Паулу
|Группа 2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Коринтианс
|6
|4
|1
|1
|9:3
|+6
|13
|2.
|Сан-Паулу
|6
|4
|0
|2
|9:4
|+5
|12
|3.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|1
|3
|3:4
|-1
|7
|4.
|Данубио
|6
|1
|0
|5
|4:14
|-10
|3