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Атлетико Минейро - Санта-Фе

10.04.2015, Пятница, 02:45 мск Белу-Оризонти, стадион Раймундо Сампайо Кубок Либертадорес, 4 тур Атлетико Минейро - Санта-Фе
Кубок Либертадорес 2015, группа 1
Групповой этап, 3 тур
19 марта, четверг 04:00 Санта-Фе 0:1 Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес 2014, группа 4
5 тур
4 апреля, пятница 06:00 Санта-Фе 1:1 Атлетико Минейро
2 тур
27 февраля, четверг 00:00 Атлетико Минейро 2:1 Санта-Фе
Южноамериканский Кубок 2010
1/8 финала
ответный матч		 21 октября, четверг 04:00 Санта-Фе 1:0 Атлетико Минейро
1/8 финала
ответный матч		 14 октября, четверг 05:00 Атлетико Минейро 2:0 Санта-Фе
Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Санта-Фе 6 4 0 2 10:5 +5 12
2. Атлетико Минейро 6 3 0 3 5:4 +1 9
3. Коло-Коло 6 3 0 3 8:9 -1 9
4. Атлас 6 2 0 4 4:9 -5 6
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