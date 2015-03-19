Санта-Фе - Атлетико Минейро

|5 тур
|4 апреля, пятница
|06:00
|Санта-Фе
|1:1
|Атлетико Минейро
|2 тур
|27 февраля, четверг
|00:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Санта-Фе
|5 тур
|4 апреля, пятница
|06:00
|Санта-Фе
|1:1
|Атлетико Минейро
|2 тур
|27 февраля, четверг
|00:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Санта-Фе
|1/8 финала
ответный матч
|21 октября, четверг
|04:00
|Санта-Фе
|1:0
|Атлетико Минейро
|1/8 финала
ответный матч
|14 октября, четверг
|05:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Санта-Фе
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Санта-Фе
|6
|4
|0
|2
|10:5
|+5
|12
|2.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|0
|3
|5:4
|+1
|9
|3.
|Коло-Коло
|6
|3
|0
|3
|8:9
|-1
|9
|4.
|Атлас
|6
|2
|0
|4
|4:9
|-5
|6