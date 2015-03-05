Введите ваш ник на сайте

Коло-Коло - Атлас

05.03.2015, Четверг, 01:45 мск Кубок Либертадорес, 3 тур Коло-Коло - Атлас
Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Санта-Фе 6 4 0 2 10:5 +5 12
2. Атлетико Минейро 6 3 0 3 5:4 +1 9
3. Коло-Коло 6 3 0 3 8:9 -1 9
4. Атлас 6 2 0 4 4:9 -5 6
...
  • Читайте нас: 