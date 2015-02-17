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ЦСКА - Фехервар

17.02.2015, Вторник, 18:00 мск Товарищеские матчи ЦСКА - Фехервар
Товарищеские матчи 2014

17 февраля, понедельник 17:00 ЦСКА 2:1 Фехервар
Товарищеские матчи 2012

30 января, понедельник 19:00 ЦСКА 1:0 Фехервар
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