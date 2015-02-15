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Мордовия - Актобе

15.02.2015, Воскресенье, 15:00 мск Товарищеские матчи Мордовия - Актобе
Товарищеские матчи 2013

11 февраля, понедельник 20:00 Мордовия 1:1 Актобе
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