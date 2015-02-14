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Виктория - Краснодар

14.02.2015, Суббота, 18:00 мск Товарищеские матчи Виктория - Краснодар
Товарищеские матчи 2013

6 июля, суббота 19:30 Краснодар 2:2 Виктория
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