СКА-Хабаровск - Сахалин

|18 тур
|8 ноября, суббота
|07:00
|СКА-Хабаровск
|0:1
|Сахалин
|2 тур
|12 июля, суббота
|20:00
|Сахалин
|1:0
|СКА-Хабаровск
|18 тур
|8 ноября, суббота
|07:00
|СКА-Хабаровск
|0:1
|Сахалин
|2 тур
|12 июля, суббота
|20:00
|Сахалин
|1:0
|СКА-Хабаровск
|1/32 финала
|1 июля, четверг
|11:30
|Сахалин
|1:1
(3:2)п
|СКА-Хабаровск
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Волгарь
|3
|3
|0
|0
|7:2
|+5
|9
|2.
|СКА-Хабаровск
|3
|1
|1
|1
|6:5
|+1
|4
|3.
|Сахалин
|3
|0
|2
|1
|2:3
|-1
|2
|4.
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|1:6
|-5
|1