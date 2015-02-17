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СКА-Хабаровск - Сахалин

17.02.2015, Вторник, 19:45 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ, 3 тур СКА-Хабаровск - Сахалин
Россия. ФНЛ (2014/2015)
18 тур
8 ноября, суббота 07:00 СКА-Хабаровск 0:1 Сахалин
2 тур
12 июля, суббота 20:00 Сахалин 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
1 июля, четверг 11:30 Сахалин 1:1
(3:2)п		 СКА-Хабаровск
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 3 3 0 0 7:2 +5 9
2. СКА-Хабаровск 3 1 1 1 6:5 +1 4
3. Сахалин 3 0 2 1 2:3 -1 2
4. Оренбург 3 0 1 2 1:6 -5 1
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