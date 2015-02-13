Волгарь - СКА-Хабаровск

|13 тур
|5 октября, воскресенье
|09:00
|СКА-Хабаровск
|1:0
|Волгарь
|13 тур
|5 октября, воскресенье
|09:00
|СКА-Хабаровск
|1:0
|Волгарь
|26 тур
|2 апреля, вторник
|19:00
|Волгарь
|0:1
|СКА-Хабаровск
|10 тур
|6 сентября, четверг
|12:00
|СКА-Хабаровск
|3:1
|Волгарь
|Второй этап, 42 тур
|13 апреля, пятница
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:1
|Волгарь
|Второй этап, 36 тур
|27 октября, четверг
|18:00
|Волгарь
|2:0
|СКА-Хабаровск
|Второй этап, 16 тур
|17 июня, пятница
|12:00
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Волгарь
|37 тур
|24 октября, воскресенье
|07:00
|СКА-Хабаровск
|1:0
|Волгарь
|17 тур
|23 июня, среда
|19:00
|Волгарь
|1:0
|СКА-Хабаровск
|38 тур
|25 октября, воскресенье
|08:00
|СКА-Хабаровск
|0:2
|Волгарь
|18 тур
|27 июня, суббота
|18:30
|Волгарь
|0:0
|СКА-Хабаровск
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Волгарь
|3
|3
|0
|0
|7:2
|+5
|9
|2.
|СКА-Хабаровск
|3
|1
|1
|1
|6:5
|+1
|4
|3.
|Сахалин
|3
|0
|2
|1
|2:3
|-1
|2
|4.
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|1:6
|-5
|1