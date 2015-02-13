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Волгарь - СКА-Хабаровск

13.02.2015, Пятница, 19:45 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ, 1 тур Волгарь - СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
13 тур
5 октября, воскресенье 09:00 СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
Россия. ФНЛ (2012/2013)
26 тур
2 апреля, вторник 19:00 Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск
10 тур
6 сентября, четверг 12:00 СКА-Хабаровск 3:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 42 тур
13 апреля, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 0:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 36 тур
27 октября, четверг 18:00 Волгарь 2:0 СКА-Хабаровск
Второй этап, 16 тур
17 июня, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 1:1 Волгарь
Россия. Первый дивизион 2010
37 тур
24 октября, воскресенье 07:00 СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь
17 тур
23 июня, среда 19:00 Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2009
38 тур
25 октября, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 0:2 Волгарь
18 тур
27 июня, суббота 18:30 Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 3 3 0 0 7:2 +5 9
2. СКА-Хабаровск 3 1 1 1 6:5 +1 4
3. Сахалин 3 0 2 1 2:3 -1 2
4. Оренбург 3 0 1 2 1:6 -5 1
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