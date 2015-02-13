Крылья Советов - Тюмень

|21 тур
|22 ноября, суббота
|13:00
|Тюмень
|0:1
|Крылья Советов
|5 тур
|3 августа, воскресенье
|18:00
|Крылья Советов
|2:1
|Тюмень
|21 тур
|22 ноября, суббота
|13:00
|Тюмень
|0:1
|Крылья Советов
|5 тур
|3 августа, воскресенье
|18:00
|Крылья Советов
|2:1
|Тюмень
|21 тур
|15 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Тюмень
|6 тур
|2 мая, суббота
|00:00
|Тюмень
|0:3
|Крылья Советов
|31 тур
|14 октября, вторник
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Тюмень
|14 тур
|18 июня, среда
|00:00
|Тюмень
|1:0
|Крылья Советов
|16 тур
|15 июля, суббота
|00:00
|Тюмень
|3:2
|Крылья Советов
|9 тур
|27 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|6:3
|Тюмень
|19 тур
|10 августа, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|Тюмень
|10 тур
|2 мая, понедельник
|00:00
|Тюмень
|1:0
|Крылья Советов
|Первый этап, 11 тур
|1 ноября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|4:0
|Тюмень
|Первый этап, 5 тур
|20 сентября, воскресенье
|00:00
|Тюмень
|1:0
|Крылья Советов
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|3
|1
|2
|0
|2:1
|+1
|5
|2.
|Крылья Советов
|3
|1
|1
|1
|4:3
|+1
|4
|3.
|Енисей
|3
|1
|1
|1
|2:4
|-2
|4
|4.
|Сокол
|3
|1
|0
|2
|3:3
|0
|3