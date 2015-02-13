Введите ваш ник на сайте

Крылья Советов - Тюмень

13.02.2015, Пятница, 11:15 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ, 1 тур Крылья Советов - Тюмень
Россия. ФНЛ (2014/2015)
21 тур
22 ноября, суббота 13:00 Тюмень 0:1 Крылья Советов
5 тур
3 августа, воскресенье 18:00 Крылья Советов 2:1 Тюмень
Чемпионат России 1998
21 тур
15 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Тюмень
6 тур
2 мая, суббота 00:00 Тюмень 0:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 Крылья Советов 1:0 Тюмень
14 тур
18 июня, среда 00:00 Тюмень 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 Тюмень 3:2 Крылья Советов
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 6:3 Тюмень
Чемпионат России 1994
19 тур
10 августа, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 Тюмень
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 Тюмень 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 4:0 Тюмень
Первый этап, 5 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Тюмень 1:0 Крылья Советов
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 3 1 2 0 2:1 +1 5
2. Крылья Советов 3 1 1 1 4:3 +1 4
3. Енисей 3 1 1 1 2:4 -2 4
4. Сокол 3 1 0 2 3:3 0 3
...
  • Читайте нас: 