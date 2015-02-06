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Пакистан - Афганистан

06.02.2015, Пятница, 18:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Пакистан - Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные 2013

20 августа, вторник 15:30 Афганистан 3:0 Пакистан
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