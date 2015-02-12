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Венесуэла - Гондурас

12.02.2015, Четверг, 03:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Венесуэла - Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные 2015

5 февраля, четверг 04:00 Гондурас 2:3 Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2014

6 марта, четверг 04:00 Гондурас 2:1 Венесуэла
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