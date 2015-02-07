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Румыния - Болгария

07.02.2015, Суббота, 18:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Румыния - Болгария
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа G
17 тур
17 ноября, суббота 19:00 Болгария 1:0 Румыния
2 тур
2 сентября, суббота 22:00 Румыния 2:2 Болгария
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