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Тунис - Алжир

11.01.2015, Воскресенье, 18:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Тунис - Алжир
Кубок Африканских Наций 2013, группа D
1 тур
22 января, вторник 22:00 Тунис 1:0 Алжир
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