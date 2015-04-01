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Монтсеррат - Кюрасао

01.04.2015, Среда, 01:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд , ответный матч Монтсеррат - Кюрасао
Первый матч: 1 - 2
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 28 марта, суббота 03:00 Кюрасао 2:1 Монтсеррат
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