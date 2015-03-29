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Ангилья - Никарагуа

29.03.2015, Воскресенье, 23:59 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд , ответный матч Ангилья - Никарагуа
Первый матч: 0 - 5
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 24 марта, вторник 03:00 Никарагуа 5:0 Ангилья
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