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Теркс и Кайкос - Сэйнт Китс и Невис

27.03.2015, Пятница, 02:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд , ответный матч Теркс и Кайкос - Сэйнт Китс и Невис
Первый матч: 2 - 6
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 24 марта, вторник 03:00 Сэйнт Китс и Невис 6:2 Теркс и Кайкос
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