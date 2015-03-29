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Доминика - Британские Виргинские острова

29.03.2015, Воскресенье, 23:59 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд , ответный матч Доминика - Британские Виргинские острова
Первый матч: 3 - 2
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
1 раунд
первый матч		 27 марта, пятница 02:00 Британские Виргинские острова 2:3 Доминика
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