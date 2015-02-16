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Судьи
Главный судья:
Фил Дауд (Сток-он-Трент, Стэффордшир)

Престон - Манчестер Юнайтед

16.02.2015, Понедельник, 22:45 мск Престон, стадион Дипдэйл Англия. Кубок, 5 раунд Престон - Манчестер Юнайтед
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