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Гондурас - Венесуэла

05.02.2015, Четверг, 04:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Гондурас - Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2014

6 марта, четверг 04:00 Гондурас 2:1 Венесуэла
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