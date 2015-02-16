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Шинник - Сибирь

16.02.2015, Понедельник, 13:45 мск Белек, стадион Тренировочное поле Россия. Кубок ФНЛ, 3 тур Шинник - Сибирь
Россия. ФНЛ (2014/2015)
15 тур
19 октября, воскресенье 14:00 Сибирь 3:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2013/2014)
26 тур
9 марта, воскресенье 15:00 Сибирь 1:0 Шинник
9 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Шинник 2:0 Сибирь
Россия. ФНЛ (2012/2013)
26 тур
1 апреля, понедельник 16:00 Сибирь 2:2 Шинник
10 тур
6 сентября, четверг 20:00 Шинник 0:0 Сибирь
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 52 тур
12 мая, суббота 18:00 Шинник 1:2 Сибирь
Второй этап, 45 тур
11 апреля, среда 15:45 Сибирь 1:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 32 тур
6 октября, четверг 19:00 Шинник 3:3 Сибирь
Второй этап, 12 тур
28 мая, суббота 16:00 Сибирь 1:0 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
30 тур
11 сентября, пятница 17:00 Сибирь 1:0 Шинник
10 тур
14 мая, четверг 18:30 Шинник 3:1 Сибирь
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сибирь 3 2 0 1 3:2 +1 6
2. Шинник 3 1 1 1 1:1 0 4
3. Анжи 3 1 1 1 1:2 -1 4
4. Тосно 3 1 0 2 2:2 0 3
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