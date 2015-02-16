Шинник - Сибирь

|15 тур
|19 октября, воскресенье
|14:00
|Сибирь
|3:1
|Шинник
|26 тур
|9 марта, воскресенье
|15:00
|Сибирь
|1:0
|Шинник
|9 тур
|18 августа, воскресенье
|18:00
|Шинник
|2:0
|Сибирь
|26 тур
|1 апреля, понедельник
|16:00
|Сибирь
|2:2
|Шинник
|10 тур
|6 сентября, четверг
|20:00
|Шинник
|0:0
|Сибирь
|Второй этап, 52 тур
|12 мая, суббота
|18:00
|Шинник
|1:2
|Сибирь
|Второй этап, 45 тур
|11 апреля, среда
|15:45
|Сибирь
|1:1
|Шинник
|Второй этап, 32 тур
|6 октября, четверг
|19:00
|Шинник
|3:3
|Сибирь
|Второй этап, 12 тур
|28 мая, суббота
|16:00
|Сибирь
|1:0
|Шинник
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сибирь
|3
|2
|0
|1
|3:2
|+1
|6
|2.
|Шинник
|3
|1
|1
|1
|1:1
|0
|4
|3.
|Анжи
|3
|1
|1
|1
|1:2
|-1
|4
|4.
|Тосно
|3
|1
|0
|2
|2:2
|0
|3