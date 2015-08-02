Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси

|
|3 мая, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1
|Колорадо
|
|3 мая, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1
|Колорадо
|
|6 сентября, суббота
|06:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6:0
|Колорадо
|
|21 августа, четверг
|05:00
|Колорадо
|3:4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|4 мая, воскресенье
|05:00
|Колорадо
|1:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|8 сентября, воскресенье
|06:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|Колорадо
|
|28 июля, воскресенье
|03:00
|Колорадо
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|24 марта, воскресенье
|06:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|Колорадо
|Регулярный чемпионат,
|1 октября, понедельник
|03:00
|Колорадо
|1:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Регулярный чемпионат,
|15 сентября, суббота
|07:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|Колорадо
|Регулярный чемпионат,
|22 апреля, воскресенье
|00:00
|Колорадо
|1:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|10 сентября, суббота
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|Колорадо
|
|19 июня, воскресенье
|00:00
|Колорадо
|1:3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|17 октября, воскресенье
|06:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|Колорадо
|
|6 мая, четверг
|00:00
|Колорадо
|0:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Группа Западная конференция
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Портленд
|40
|18
|11
|11
|52:45
|+7
|65
|2.
|Даллас
|38
|19
|7
|12
|58:47
|+11
|64
|3.
|Сиэтл
|37
|17
|6
|14
|50:41
|+9
|57
|4.
|Ванкувер Уайткепс
|36
|16
|6
|14
|45:38
|+7
|54
|5.
|Cпортинг КС
|35
|14
|10
|11
|50:47
|+3
|52
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|35
|14
|9
|12
|58:49
|+9
|51
|7.
|Сан-Хосе
|34
|13
|8
|13
|41:39
|+2
|47
|8.
|Динамо Хью
|34
|11
|9
|14
|42:49
|-7
|42
|9.
|Реал Солт-Лейк
|34
|11
|8
|15
|38:48
|-10
|41
|10.
|Колорадо
|34
|9
|10
|15
|33:43
|-10
|37