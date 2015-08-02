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Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз

02.08.2015, Воскресенье, 02:00 мск Пенсильвания, стадион ППЛ Парк США. МЛС Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015

24 мая, воскресенье 23:59 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2014

13 сентября, суббота 23:00 Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

17 июля, четверг 03:00 Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз

17 апреля, четверг 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

18 августа, воскресенье 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013

24 июня, понедельник 01:00 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз

30 марта, суббота 23:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
27 октября, суббота 21:30 Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Регулярный чемпионат,
21 июля, суббота 22:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
13 мая, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

21 октября, пятница 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Филадельфия Юнион

10 апреля, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

17 октября, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз

24 апреля, суббота 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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