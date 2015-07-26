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Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси

26.07.2015, Воскресенье, 04:00 мск Хьюстон, Техас, стадион Робертсон Стэдиум США. МЛС Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2015

23 мая, суббота 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон

22 марта, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон
США. МЛС 2014

18 мая, воскресенье 04:30 Хьюстон 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

6 мая, понедельник 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон
США. МЛС 2012
Плей-офф, Финал
2 декабря, воскресенье 02:00 Хьюстон 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
26 мая, суббота 00:00 Хьюстон 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2011
Финал
21 ноября, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Хьюстон

24 октября, понедельник 00:00 Хьюстон 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси

26 мая, четверг 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2010

6 июня, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Хьюстон

11 апреля, воскресенье 00:00 Хьюстон 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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