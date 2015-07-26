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Коламбус - Торонто

26.07.2015, Воскресенье, 02:30 мск Коламбус, стадион Коламбус Крю Стэдиум США. МЛС Коламбус - Торонто
США. МЛС 2015

15 марта, воскресенье 02:30 Коламбус 2:0 Торонто
США. МЛС 2014

10 августа, воскресенье 03:30 Коламбус 2:3 Торонто

1 июня, воскресенье 01:00 Торонто 3:2 Коламбус

6 апреля, воскресенье 02:00 Коламбус 0:2 Торонто
США. МЛС 2013

18 августа, воскресенье 03:30 Коламбус 2:0 Торонто

27 июля, суббота 22:00 Торонто 2:1 Коламбус

19 мая, воскресенье 01:00 Торонто 0:1 Коламбус
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
28 октября, воскресенье 23:59 Коламбус 2:1 Торонто
Регулярный чемпионат,
23 августа, четверг 03:30 Коламбус 2:1 Торонто
Регулярный чемпионат,
31 марта, суббота 00:00 Торонто 0:1 Коламбус
США. МЛС 2011

11 сентября, воскресенье 00:00 Коламбус 2:4 Торонто

23 апреля, суббота 00:00 Торонто 1:1 Коламбус
США. МЛС 2010

17 октября, воскресенье 00:00 Торонто 2:2 Коламбус

27 марта, суббота 00:00 Коламбус 2:0 Торонто
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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