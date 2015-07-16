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Чикаго Файр - Коламбус

16.07.2015, Четверг, 03:30 мск Бриджвью, Иллинойс, стадион Тойота Парк США. МЛС Чикаго Файр - Коламбус
США. МЛС 2015

23 мая, суббота 03:00 Коламбус 2:2 Чикаго Файр
США. МЛС 2014

3 августа, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 1:1 Коламбус

25 мая, воскресенье 03:30 Коламбус 2:0 Чикаго Файр
США. МЛС 2013

22 сентября, воскресенье 03:30 Коламбус 3:0 Чикаго Файр

23 июня, воскресенье 04:00 Коламбус 1:2 Чикаго Файр

21 апреля, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 1:0 Коламбус
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
23 сентября, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 2:1 Коламбус
Регулярный чемпионат,
24 июня, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 2:1 Коламбус
Регулярный чемпионат,
27 мая, воскресенье 00:00 Коламбус 2:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2011

23 октября, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 3:2 Коламбус

12 июня, воскресенье 00:00 Коламбус 0:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2010

9 октября, суббота 05:00 Чикаго Файр 2:0 Коламбус

4 июля, воскресенье 00:00 Коламбус 2:1 Чикаго Файр
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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